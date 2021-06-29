Kampta peynirli sıkma nasıl yapılır eşsiz lezzet!

Sabah kahvaltılarında vazgeçilmeziniz haline gelecek peynirli sıkma tarifini denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Sabah kahvaltınızda, sıcacık ve yumuşacık sıkmalardan yapmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! Kolaylıkla hazırlanan hamuru siz yormayacak, basit bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Pişirir pişirmez tereyağını sürün. Ardından peynirden oluşan nefis iç harcı sıkma hamuru ile buluşturun. İşte sizler için leziz mi leziz peynirli sıkma tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Yarım kilo lor peyniri, Bir tutam maydanoz, 3-4 dal yeşil soğan, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, yeteri kadar tuz.