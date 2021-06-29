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Müge Anlı ATV canlıda izletti! Büşra Büyükşen'in cinayet gecesi videosu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili aranıyor. Müge Anlı cinayetin tek tanığı olan Büşra Büyükşen'in o geceye ait videosunu izletti.

KONYA'da 3 yıl önce işlenen Metin - Necla Büyükşen cinayetine ilişkin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler var. Cinayetin tek tanığı olan Büşra Büyükşen, babasının vurulduğu görünce korkuyla camdan atlayıp kaçmıştı. O sırada dediğine göre annesine ateş açılmamıştı. Büşra evin arkasındaki yola çıkınca Osman Topbaş ile karşılaşmış ve ona cinayeti anlatmıştı. Osman Topbaş da Büşra'yı aracına alıp hemen karakola götürmüştü. 

Müge Anlı'nın canlı yayında ekrana getirdiği işte o gecenin görüntüleri. Videoda Büşra Büyükşen ile Osman Topbaş'ın karakola gelişleri var. Karakoldan jandarmayla birlikte cinayet yerine geldiğinde de eve girmiyor ve bunu da izah edemiyor. 

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