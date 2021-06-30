BIST 1.372
DOLAR 8,73
EURO 10,39
ALTIN 493,40
YEREL

Sultangazi'de Elif Çakal ölmeden önce dayak yemiş! Arkadaşlarının dövdüğü görüntüler çıktı

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal, 2'si erkek 4 arkadaşıyla gittiği piknikte hayatını kaybetti. Uçurumdan cansız bedeni çıkarılan genç kızın ölümüyle ilgili "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken olaydan hemen önce çekilmiş görüntüler kan dondurdu. Elif'in arkadaşlarından feci şekilde dayak yediği ortaya çıktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor.

Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

Olaydan sonra genç kızlar dakikalarca ağlamıştı ancak aralarında geçen kavga olayından hiç bahsetmemişlerdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şort giyen Şebnem Tüfekçi olay oldu: Sensin lan gavat babam karışmıyor
Şort giyen Şebnem Tüfekçi olay oldu: Sensin lan gavat babam karışmıyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Masterchef Danilo Zanna kolbastı oynadı! İtalyan eniştenin maharetine bakın
Masterchef Danilo Zanna kolbastı oynadı! İtalyan eniştenin maharetine bakın
Müge Anlı ATV canlıda izletti! Büşra Büyükşen'in cinayet gecesi videosu
Müge Anlı ATV canlıda izletti! Büşra Büyükşen'in cinayet gecesi videosu
Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı
Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı
Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Ardahan'da resmen kış yaşandı
Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Ardahan'da resmen kış yaşandı
İstanbul'da otobüs üzerinde 12 durak gitti! Çılgınlığı pes dedirtti
İstanbul'da otobüs üzerinde 12 durak gitti! Çılgınlığı pes dedirtti
Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki adamın gömleğini çıkarıp yaptıkları şaşkına çevirdi
Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki adamın gömleğini çıkarıp yaptıkları şaşkına çevirdi
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü feryadı yürek dağladı! Doktor kasiyer çıktı!
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü feryadı yürek dağladı! Doktor kasiyer çıktı!
Aksaray'da boğazına ekmek takılan çocuğa "Heimlich" manevrasıyla hayati müdahale
Aksaray'da boğazına ekmek takılan çocuğa "Heimlich" manevrasıyla hayati müdahale
Yorumlar 1 yorum