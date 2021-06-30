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MEDYA

Masterchef Danilo Zanna kolbastı oynadı! İtalyan eniştenin maharetine bakın

Masterchef Türkiye ön elemelerine Danilo Zanna'nın kolbastı şovu damga vurdu. İtalyan eniştenin kolbastı mahareti inanılmaz.

Masterchef Türkiye'nin dördüncü bölümüne Danilo Zanna damga vurdu. Yarışmaya Trabzon'dan katılan Merve Karagül, renkli kişiliği ile ortamı hareketlendirdi. Şeflerden yaptığı tabakla üç evet alan Merve Karagül, kuliste beyninden sürekli 'Kolbastı' geçtiğini söyledi. 

Merve Karagül, çalıştığı iş yerinde Masterchef'e kabul edildiğini öğrendiğinde de kolbastı oynamış. Bunu duyan Mehmet Şef, Merve Karagül'den kolbastı oynamasını istedi. Merve de eşlik etmelerini isteyince ortaya atılan isim sürpriz oldu. Koltuğundan kalkan Danilo Zanna, ceketini havalı bir şekilde çıkarttı. Kol düğmelerini açtı. Stüdyoya kolbastı müziği verilince de herkesi hayretler içinde bıraktı. 

Trabzonlu yarışmacıya taş çıkartan Danilo Zanna, müthiş bir kolbastı şovu sergiledi. İtalyan eniştenin kolbastı oyunu izleyiciden de alkış aldı. 

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