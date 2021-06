Manisa'da bunu yapan insan olamaz! Köpeğin ağlamaları yürek burktu

MANİSA'da yavru köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye, Hayvanları Koruma Kanununa istinaden bin 33 lira idari para cezası kesildi. Eziyet sonrası canı fena halde yanan yavru köpeğin ağlamaları ise yürek burktu.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi 335 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahipsiz yavru sokak köpeğini eziyet ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yavru köpeğin sopa ile dövüldüğünü tespit etti.



Yavru köpek Salihli Belediyesi barınak görevlileri tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, tedavi altına alındı. Yavru köpeğe eziyet ettiği belirlenen 70 yaşındaki Murat Ç. ise olayda kullanıldığı iddia edilen sopa ile birlikte polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanununa istinaden bin 33 lira idari para cezası kesildi.







Olayı öğrenen Başkan Kayda saldırganı kınadı

Sopayla yavru köpeğe işkence etmesi olayı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Can dostlarımıza yapılan her türlü kötü muamele, hiç bir şart altında kabul edilemez. Yürek yakan üzücü olayda bir kişinin eziyet ederek darp ettiği yavru köpek, çevredekilerin ihbarı üzerine Belediyemiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Hekim Ertuğrul Yıldırım tarafından hemen tedaviye alınıp acil müdahale edilmiştir. Barınağımızda tedavisi yapılan yavru köpeğimiz, hayvan severlerin özel bir klinikte bakımına devam edilmesi talebi üzerine kendilerine teslim edilmiştir. Bu insanlık dışı olayı şiddetle kınıyorum. Can taşıyan tüm canlara, herkes saygı göstermek zorundadır. Bizim için her can değerlidir” dedi.