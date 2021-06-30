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9 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı! Kartal'da pitbull saldırısı kamerada

KARTAL'da sahibi tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çok sayıda vatandaş duruma müdahale etse de bir türlü küçük çocuğu köpeğin ağzından alamadılar. Dakikalarca süren kurtarma çabasında yerlerde sürüklenenler, bayılanlar oldu... İşte dehşet anı...

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kartal Gümüşpınar Mahallesinde yaşandı. Bir vatandaş, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı. Sorumsuz vatandaş, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuk bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Yerlerde sürüklendiler
Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu kurtarmak için çevredekiler bir anda seferber oldu. Küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalışan bazı kişilerin müdahale sırasında adeta yerde sürüklendiği de görüldü.

Bayıldı
9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı. O esnada bir kadının olayın şokuyla bayılıp yere düştüğü gözlendi.

30'a yakın dikiş atıldı
Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30’a yakın dikiş atılırken ailenin, köpeğin sorumsuz sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Pitbull cinsi köpeğin sokakta oynayan 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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