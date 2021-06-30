Elmalı davası skandalına Fox TV ekranları kararttı! 'Hepimize gerekli' deyip tepki gösterdi

FOX Haber, Elmalı Davası’nda alınan karara tepki olarak siyah ekranla yayın yaptı.

Türkiye, anneleri, üvey babaları ve onların arkadaşlarının tacizlerini çizerek anlatan 7 yaşındaki kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyini konuşuyor. Elmalı'da görülen davada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmesine, sosyal medyadan büyük tepki geldi. Yaşanan mide bulandırıcı olaya başta sosyal medyada kullanıcıları olmak üzere ünlüler, futbol kulüpleri ve siyasiler çeşitli yöntemlerle tepki gösterdi. Çocuğa karşı cinsel istismara tepkisini koyan kurumlardan biri de FOX oldu. FOX TV, Gülbin Tosun'un sunduğu Ana Haber'e tepki amacıyla siyah arka fonda çıktı.







Ne olmuştu?

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi. Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı. 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.







Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı. Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.