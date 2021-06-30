Elmalı davasında anneyle ilgili kan donduran detaylar! Çocukların çizerek anlattığı cinsel istismar
Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki kardeşin uğradıkları cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlatması ve tüm bulgulara rağmen anne Merve Akman ve baba Rahim Akman serbest bırakıldı. Anne Merve Akman'la ilgili insanın tüylerini ürperten şok gerçekler ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin vicdanını sızlatan olayla ilgili yeni ayrıntılar...
Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşe cinsel istismar uygulandığı ortaya çıkarken, mahkemenin şüpheli anne ve baba ile ilgili verdiği tahliye kararı da tepkilerin hedefi oldu. Elmalı davası olayında çocuklar yaşadıkları cinsel istismarı çizdikleri resimle anlatırken, ortaya çıkan ifadeleri de kan dondurdu. Çocuklar birden fazla kez cinsel istismara uğradıklarını bildirdi. Elmalı davası olayı şüphelisi anne Merve Akman'la ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Babaannenin mahkemede anlattıkları ise kan dondurdu...
Türkiye'yi ayağa kaldıran iki kardeşe cinsel istismar olayında anne Merve Akman ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Elmalı davasında cinsel istismar ile suçlanan anne Merve Akman, 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan uzun süre cezaevinde yattı.
Merve Akman'ın gazinolarda konsomatris olarak çalıştığı da belirlendi. Merve Akman, gazinoda çalışmasının suçunu da çocuklarının babası olan ilk einin üzerine attı.
Babaanne şikayetçi oldu
Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde görüldüğü için Elmalı davası olarak bilinen ve anaokuluna giden kız çocuğu G.E.G. (6) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (9), Balıkesir'de yaşayan babaannesi G.S.'nin savcılığa yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıkan cinsel istismar davası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşte o davanın tüm ayrıntıları: