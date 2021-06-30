Elmalı davası Merve Akman twitleri olay! Anne oğlunu kızına tacizle suçladı

Şu anda 10 yaşında olan oğlunun kızına cinsel tacizde bulunduğunu öne süren Merve Akman, bugüne kadar ismi gizli tutulan çocuklarını da ifşa etti. Yayınladığı raporlarda psikologların isimlerini kapatırken, küçük çocukların isimlerini açık bıraktı. Anne Merve Akman'ın kendisini aklamak için küçük oğlu hakkında söyledikleri ise büyük tepki çekti. Merve Akman oğlunun, kız kardeşine cinsel tacizde bulunduğunu, yaşıtı olan bir erkek çocukla da ilişkiye girdiğini söyledi. İşte Merve Akman'ın attığı o twitler: