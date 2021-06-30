Elmalı davası Merve Akman twitleri olay! Anne oğlunu kızına tacizle suçladı
TÜRKİYE'nin konuştuğu Elmalı davasında olay anne Merve Akman twitterdan sansasyon yaratan açıklamalar yaptı. Anne Merve Akman, kendini aklamak için oğlunu ateşe attı. Oğlunun küçük kızına cinsel tacizde bulunduğunu, bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Anneye tepki yağarken, yayınladığı raporlar ise Elmalı Davası'na ilişkin akıllara kuşkular düşürdü.
TÜRKİYE'nin konuştuğu Elmalı davasında olay anne Merve Akman twitterdan sansasyon yaratan açıklamalar yaptı. Anne Merve Akman, kendini aklamak için oğlunu ateşe attı. Oğlunun küçük kızına cinsel tacizde bulunduğunu, bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Anneye tepki yağarken, yayınladığı raporlar ise Elmalı Davası'na ilişkin akıllara kuşkular düşürdü. Merve Akman'ın bugüne kadar itinayla saklanan çocuklarının isimlerini ifşa etmesi ise tepki yarattı. İşte Merve Akman'ın attığı olay twitler:
Elmalı davasında anne Merve Akman eşi ve sevgililerinin çocuklarına cinsel istismara göz yummasıyla itham edilmişti. Merve Akman ve üvey baba hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkınca kıyametler kopmuştu. Çocukların yaptığı çizimlerde cinsel istismarı anlatmaları olayı Türkiye gündemine oturtmuştu. İddiaların odağındaki anne Merve Akman suskunluğunu bozup twitter hesabından uzun bir açıklama yayınladı.
Şu anda 10 yaşında olan oğlunun kızına cinsel tacizde bulunduğunu öne süren Merve Akman, bugüne kadar ismi gizli tutulan çocuklarını da ifşa etti. Yayınladığı raporlarda psikologların isimlerini kapatırken, küçük çocukların isimlerini açık bıraktı. Anne Merve Akman'ın kendisini aklamak için küçük oğlu hakkında söyledikleri ise büyük tepki çekti. Merve Akman oğlunun, kız kardeşine cinsel tacizde bulunduğunu, yaşıtı olan bir erkek çocukla da ilişkiye girdiğini söyledi. İşte Merve Akman'ın attığı o twitler: