Elmalı davası ünlülerin taciz itirafları: Dedemin cinsel istismarına uğradım

Elmalı Davası'nda öz anne ile tacizci üvey babanın serbest bırakılması gündem sarstı. Olay sırasında 6 yaşında olan kız çocuğu ile 9 yaşında olan ağabeyi tacizi hem yazdılar hem de resimle çizdiler. Çizdikleri resim o kadar sarsıcıydı ki sosyal medyada infial yarattı. O infialle birlikte de ünlü isimler 'yaşadıkları tacizleri' ifşa etmeye başladılar. Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.