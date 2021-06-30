Elmalı davası ünlülerin taciz itirafları: Dedemin cinsel istismarına uğradım
ELMALI Davası'ndaki çocukların tacizi sonrası ünlüler kendi tacizcilerini ifşaya başlarılar. Ünlü oyuncu dedesinin tacizine uğradığını ilan ederken, bir başka isim de arkadaşının babasının istismarına uğradığını söyledi.
Elmalı Davası'nda öz anne ile tacizci üvey babanın serbest bırakılması gündem sarstı. Olay sırasında 6 yaşında olan kız çocuğu ile 9 yaşında olan ağabeyi tacizi hem yazdılar hem de resimle çizdiler. Çizdikleri resim o kadar sarsıcıydı ki sosyal medyada infial yarattı. O infialle birlikte de ünlü isimler 'yaşadıkları tacizleri' ifşa etmeye başladılar. Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.
21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şunları yazdı:
"Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."
Mesajının devamında, "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:
"Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."
Seray Kaya'da ses verdi
Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.