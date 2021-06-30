Elmalı davası çocukların çizdiği resimler! İnfial yaratır diye anlatamıyorum

TÜRKİYE Elmalı davası kararıyla ayağa kalktı. 2019'da o zaman 6 yaşında olan bir kız çocuğu ile 9 yaşındaki ağabeyi öz annesi ile onun eşi ve sevgililerinin tacizine uğradı. Çocuklar uğradıkların tacizi yazdılar, yetmedi psikolog eşliğinde resim çizdiler. Ancak mahkeme sanık anne ile üvey babayı serbest bıraktı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyor. Hükümet yetkilileri, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) hukuki süreçle ilgili inceleme başlattığını açıkladı. 17 Eylül'e ertelenen davada çocukların uğradığı cinsel istismar ve şiddetin en yakın tanıkları konuştu. Saadet öğretmen 'Öyle detaylar var ki anlatsam ülkede infial yaratır' dedi. İşte Elma Davası'nda yaşananlar: