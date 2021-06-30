Elmalı davası çocukların çizdiği resimler! İnfial yaratır diye anlatamıyorum
ELMALI Davası kararı Türkiye gündemine otururken çocukların çizdiği resimler ve mektup dehşeti anlatıyor. Süreci takip eden Saadet öğretmen ve çocukların avukatı korkunç detayları anlattı. Saadet öğretmen 'anlatamayacağım kadar kötü şeyler var' dedi. Çocukların durumu ise hayli kötü.
TÜRKİYE Elmalı davası kararıyla ayağa kalktı. 2019'da o zaman 6 yaşında olan bir kız çocuğu ile 9 yaşındaki ağabeyi öz annesi ile onun eşi ve sevgililerinin tacizine uğradı. Çocuklar uğradıkların tacizi yazdılar, yetmedi psikolog eşliğinde resim çizdiler. Ancak mahkeme sanık anne ile üvey babayı serbest bıraktı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyor. Hükümet yetkilileri, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) hukuki süreçle ilgili inceleme başlattığını açıkladı. 17 Eylül'e ertelenen davada çocukların uğradığı cinsel istismar ve şiddetin en yakın tanıkları konuştu. Saadet öğretmen 'Öyle detaylar var ki anlatsam ülkede infial yaratır' dedi. İşte Elma Davası'nda yaşananlar:
"Elmalı Davası" olarak bilinen olayda, iki kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından istismar edildiği öne sürülüyordu.
Olay, geçen yıl Haziran ayında, çocukların babaannesinin Balıkesir'de savcılığa giderek o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, anneleri Merve A. ve eşi Rahmi A.'dan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.
Savcılık, babaannelerinin yanında olan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
Hem üvey baba hem sevgililer taciz etti
G.E.G. İfadesinde, annesi ve üvey babası ile birlikte isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Çocukların anlattığına göre anneannesi ile dedesi de onlara yoğun bir şiddet uyguluyordu.
Çocukların çizdiği resimler
Çocuklar, başlarına gelenleri Sosyal güvenlik uzmanı eşliğinde anlattılar, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştılar. Çizdikleri resimlerde cinsel taciz aleni bir şekilde yer alıyordu. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi. Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. 16 Ekim 2020'deki ilk duruşmada tutuklandı. Ancak iki zanlı son duruşmada serbest bırakıldı.