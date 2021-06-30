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Büyükçekmece'de köpek faciası! Korkup kaçarken kamyon çarptı

İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece’de Ekrem Binak isimli genç, kaldırımda yürürken köpeğin havlamasından korkarak yola atladı.

Bu sırada cadde hızla seyreden kamyon, Binak'a çarparak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyon Binak’a çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla ile gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü gözaltına alındı. İfadesinin ardından bırakıldı.

Feci kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak’ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise Binak’a kamyonun çarpması yer alıyor.

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