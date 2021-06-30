Süleyman Özışık'tan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ Borsası' suçlamasına cevaplar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ Borsası' suçlamasına gazeteci Süleyman Özışık'tan cevap geldi. Özışık, FETÖ Borsası iddialarına temel yapılan o açıklamasıyla ilgili gerçekleri bir kez daha anlattı...

Gazeteci Süleyman Özışık, 'FETÖ Borsası itirafı' olarak sunulan o açıklamasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen eleştiri ve suçlamalara cevap verdi. Kendi Youtube kanalında bir video yayınlayan Özışık, "Bu meseleyi bir kez daha tüm çıplaklığıyla anlattım" dedi.

Süleyman Özışık, videoyu, "Dün Meclis Genel Kurulu'nda benim adım "Fetö Borsası" nedeniyle anıldı. HDP'nin verdiği önerge üzerine konuşanlar benim "Fetö Borsası"nı nasıl kurduğumu anlattı! Ben de HDP, CHP ve diğer muhalif siyasetçilerle gazetecilerin üzerinde tepindiği bu meseleyi bir kez daha tüm çıplaklığıyla anlattım." notuyla yayınladı...