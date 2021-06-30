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Esenyurt'ta takı krizi kavgaya dönüştü! Baba gelin kızını alıp düğünden kaçtı

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT'ta gelin ile damat tarafları arasındaki takı kavgası düğünün yarıda kalmasına sebep oldu. Takıları bırakan gelin, babası ile düğünü terk etti. Gelinin o anlık tepkiyle arabayı yumrukladığı anlar ve düğünden kaçışı telefon kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti.

Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı.

Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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