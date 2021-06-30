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MEDYA

Elmalı davasını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu! Habertürk sunucusunun sesi titredi

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Antalya Elmalı'da iki kardeşin öz anne ve üvey babalarının istismarına uğradığı haberini sunarken sesi titredi.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesi tüm kesimlerin büyük tepkisini çekti. İstismar mağduru iki çocuğun haberini sunarken sesi titreyen Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy gözyaşlarını zor tuttu. Ersoy, haberi sunarken "Midenizin kaldırmayacağı, aklınızın, merhametinizin asla kabul edemeyeceği başlıklarla bugün karşılaşıyorsunuz. İki yaratık, sokakta görseniz insan zannedersiniz. " ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Ersoy "Hukuk da öyle olmadıklarını anlayacaktır diye umut ediyoruz. Bir çocuk kağıda ne çizer?" diye sordunuz birçoğunuz sosyal medyada. Araba çizer, ev çizer, güneş çizer, çiçek çizer... Ama onlar başka şeyler çizdiler kağıtlara. Ama öyle olmasına rağmen serbest kaldılar. Haliyle haklı bir feveran, çığlık ortaya çıktı o çocukların sesini duyurabilmek adına." dedi. 


Ne olmuştu?
6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi. Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı. 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.


Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı. Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti. Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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