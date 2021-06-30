Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya kargo aracı fırlattı! İşte o anlar...

RUSYA Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yakıt, su, tıbbi malzeme ve gıda taşıyan Soyuz MS-17 kargo aracını fırlattı.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketin fırlatma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden yerel saatle 02.20’de Soyuz-2.1 fırlatıcı roket ile MS-17 kargo aracının fırlatıldığı belirtildi.



Baykonur’daki 31 numaralı rampadan fırlatılan roket ile uzaya gönderilen kargo aracında 470 kilogram yakıt, 420 litre su, 40 kilogram oksijen, bakım ve onarım malzemeleri, istasyondaki deneyler için malzemeler, tıbbi ve sıhhi malzemeler, giyim malzemeleri, standart erzak ve taze yiyecekler olmak üzere toplam bin 509 kilogram ağırlığında yük bulunuyor.



Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan roketin ilerleyişinin normal seyirde olduğu belirtilirken, Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, roketin 2 Temmuz’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmasının beklendiği aktarıldı.