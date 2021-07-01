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"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın (30) Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu. Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

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