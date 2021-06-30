Egemen Bağış'ın şampanya fotoğrafları photoshop mu? FETÖ yaptı deniyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a photoshop'lu fotoğraf yayınlayarak bir kez daha saldırdı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a yapılan photoshop'lu saldırıyı grafik tasarım uzmanı Havva Şengönül ile değerlendirdi. Külliye TV'ye konuk olan Havva Şengönül, fotoğraflar üzerinden analizlerini yaptı ve Kadir Canpolat'a detaylarıyla beraber anlattı. Kadir Canpolat'ın Egemen Bağış'a yapılan photoshop'lu saldırı ile ilgili değerlendirmesi ise şu şekilde:

"FETÖSHOP'cular becerememişsiniz olmamış. Çuvalladınız! Yine başaramadınız, başaramazsınız. Bu milleti aldatamazsınız. Makaralı bir ses kaydı yapmaya çalıştınız. Devleti, milleti için cefakarca hizmet veren insanları hedef aldınız, almaya da devam ediyorsunuz. Kimse babamızın oğlu değil. Varsa bir hatası, yanlışı hep beraber onu eleştirelim. Allah aşkına ortada bir şey yokken bu şekilde saldırmaya utanmıyor musunuz?

"Daha önce de Egemen Bağış hedefe alınmıştı"

Daha öncesinde FETÖ makaralı bir algıyla Egemen Bağış'ın Kur-an'ı Kerim'e hakaret ettiğini iddia ederek Egemen Bağış hedefine alınmıştı. FETÖ, toplumda telafisi olmayacak bir algı üzerinden Egemen Bağış'ın şahsını yıpratmak istenmişti. TÜBİTAK raporları bize gösterdi ki Egemen Bağış öyle bir şey söylememiş.