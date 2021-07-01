BIST 1.358
DOLAR 8,68
EURO 10,32
ALTIN 496,41
GÜNCEL

Türkiye'ye hakaret! Arap turistler Türk lirasıyla burnunu sildi!

Arap oldukları belirtilen turistler hesap gelince Türk lirasıyla burunlarını sildi. Sosyal medyada tepki yağıyor.

Arap oldukları belirtilen turistler, Türkiye ziyaretleri sırasında skandal bir harekete imza attı. Yemek yedikleri masaya hesap gelen turistler, hesabı vermeden önce Türk lirasıyla burunlarını sildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye de turist akınına uğradı. Ancak Arap oldukları belirtilen turistlerin bir restoranda yaptığı hareket, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hesabı ödeyeceklerdi

Sosyal medyada yayılan videoda, yemek yedikleri restoranın garsonundan hesabı isteyen turistler, hesabın gelmesinin ardından ödeyecekleri miktara bakıp, hesap defterini kapattı. Ardından kamera, masadaki diğer 2 kişiye doğru döndü.

Türk Lirasıyla burunlarını sildiler

Daha sonra hesabı ödemek için ellerini ceplerine atan turistler, çıkardıkları Türk lirasıyla burunlarını sildi. Turistlerin skandal hareketleri, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, turistlerin gözaltına alınmasını talep etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler bile şaştı kaldı
İzmir'de uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler bile şaştı kaldı
İzmir'de 1 kişinin öldüğü akılalmaz kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'de 1 kişinin öldüğü akılalmaz kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Egemen Bağış'ın şampanya fotoğrafları photoshop mu? FETÖ yaptı deniyor
Egemen Bağış'ın şampanya fotoğrafları photoshop mu? FETÖ yaptı deniyor
Survivor Evrim Keklik fantezisini Hasan Can Kaya'ya açıkladı! Müjdeli haber olay oldu
Survivor Evrim Keklik fantezisini Hasan Can Kaya'ya açıkladı! Müjdeli haber olay oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya kargo aracı fırlattı! İşte o anlar...
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya kargo aracı fırlattı! İşte o anlar...
Kampta patates cipsi nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
Kampta patates cipsi nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!
İETT otobünde yılan paniği! Yolcular o anları kaydetti
İETT otobünde yılan paniği! Yolcular o anları kaydetti
Esenyurt'ta takı krizi kavgaya dönüştü! Baba gelin kızını alıp düğünden kaçtı
Esenyurt'ta takı krizi kavgaya dönüştü! Baba gelin kızını alıp düğünden kaçtı
İstanbul'da okulda yangın! Ekipler sevk edildi
İstanbul'da okulda yangın! Ekipler sevk edildi
Elmalı davasını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu! Habertürk sunucusunun sesi titredi
Elmalı davasını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu! Habertürk sunucusunun sesi titredi
Yorumlar 3 yorum