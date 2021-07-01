Peker'in iddiasındaki Paramount Otel için kesilen çek kimin? Tartışmaya son noktayı koydu

Sedat Peker'in Paramount Otel ile ilgili söylediği iddialara son noktayı otelin muhasebecisinden cevap geldi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar ile gündeme gelen Bodrum Paramount Otel hakkındaki tartışmalara cevap geldi. Otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın muhasebecisi Adnan Çağan konuştu.

Türkiye'de son dönemde en çok tartışılan konular arasında yer alan Bodrum Paramount Otel hakkındaki gerçekleri tv100 ortaya çıkardı. Otel hisseleri merhum iş insanı Atilla Uras'ın ölümünden önce Özbek iş insanı Botır Rakhimov tarafından satın alınmıştı.

Otelin eski sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras oteli satın alan Botır Rakhimov'un verdiği 46 milyon dolarlık çekin sahibi Andrey Radyukevich'in ünlü turizm yatırımcısı Turan Avcı'nın çaycısı ya da şoförü olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya göre hisseler yasa dışı yollarla ele geçirildi ve otel el değiştirdi.

Adnan Çağan tv100'e konuştu

Tartışmalara son verecek ismi tv100 buldu. Atilla Uras'ın muhasebeciliğini yapan Adnan Çağan'a ulaştı. Çağan, Andrey'nin Turan Avcı ile bir alakası olmadığını söyledi. İlk sözleşmede Radyukevich'in Botır Rakhimov'un adamı olduğunu ifade eden Şahan, "Hisse devir sözleşmesinde üçüncü bir kişiye devredilebileceği yönünde madde var.

Atilla Uras'ın kredi borçları nedeniyle çeşitli yatırımcılara teklif götürdüğünü kaydeden Çağan, bu isimlerden birinin de Botır Rakhimov'un olduğunu söyledi. Turan Avcı'nın ise otelin çok fazla borcu olmasından dolayı alımdan vazgeçtiğini kaydetti.

Sözleşmede kiracıların 10 milyon dolar ceza ödeme ihtimali olduğuna dikkat çeken Çağan, Turan Avcı'nın yaklaşık 10 milyon dolar borcu gördükten sonra Atilla Uras'a, "Ben bunu ödeyemem" diyerek çekildiğini ifade ettiğini söyledi.