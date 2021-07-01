BIST 1.371
DOLAR 8,69
EURO 10,33
ALTIN 495,86
YEREL

İstanbul'da korkunç kaza! Kaldırımda yürürken hayatlarının şokunu yaşadılar

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılar kazayı hafif atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi 869. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki 34 ZA 4719 plakalı otomobil, önünde duran yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı. Özcan ve Saçar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil, kaldırım üzerinde bir süre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, "15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi" dedi.


Kaza anı kamerada
Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 34 ZA 4719 plakalı otomobilin önündeki yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Otomobil, kaldırımda yürüyen Özcan ve Saçar'a çarpıyor. Çevredeki esnafın da yaralılara yardım etmek için koştukları görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte magandalığa soyundu
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte magandalığa soyundu
Peker'in iddiasındaki Paramount Otel için kesilen çek kimin? Tartışmaya son noktayı koydu
Peker'in iddiasındaki Paramount Otel için kesilen çek kimin? Tartışmaya son noktayı koydu
Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı! Burakcan Övüç videoyu çark edip geri sildi
Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı! Burakcan Övüç videoyu çark edip geri sildi
Türkiye'ye hakaret! Arap turistler Türk lirasıyla burnunu sildi!
Türkiye'ye hakaret! Arap turistler Türk lirasıyla burnunu sildi!
İzmir'de 1 kişinin öldüğü akılalmaz kazanın görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'de 1 kişinin öldüğü akılalmaz kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Samsun'da bakkal dönüşü feci olay! Parayı düşürünce olanlar oldu
Samsun'da bakkal dönüşü feci olay! Parayı düşürünce olanlar oldu
Egemen Bağış'ın şampanya fotoğrafları photoshop mu? FETÖ yaptı deniyor
Egemen Bağış'ın şampanya fotoğrafları photoshop mu? FETÖ yaptı deniyor
Survivor Evrim Keklik fantezisini Hasan Can Kaya'ya açıkladı! Müjdeli haber olay oldu
Survivor Evrim Keklik fantezisini Hasan Can Kaya'ya açıkladı! Müjdeli haber olay oldu
İzmir'de karısını bastı ikisini de kurşunladı! Dehşeti 'namusumu kirletti' yazısıyla paylaştı
İzmir'de karısını bastı ikisini de kurşunladı! Dehşeti 'namusumu kirletti' yazısıyla paylaştı
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya kargo aracı fırlattı! İşte o anlar...
Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rusya kargo aracı fırlattı! İşte o anlar...
Yorumlar 1 yorum