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MEDYA

'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu

Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucusu Nur Tuğba Namlı canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında sunucu Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla isyan etti.
İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. infial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından program sunucusu Nur Tuğba Namlı canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

“Bir şey söylemek istiyorum” diyen Namlı’nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek “Ben susmadım” dedi. Sonrada “Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu” diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. “Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı” dedi. İsyan eden sunucu “Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın” diyerek çağrıda bulundu.

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