BIST 1.373
DOLAR 8,67
EURO 10,30
ALTIN 493,22
YEREL

Manisa'da 'havada yasak değildir' diye düşünüp 600 metrede bakın ne yaptılar

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da Çınaroba tepesinden atlayan iki yamaç paraşütü pilotu yaklaşık 600 metrede tavla oynadı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler büyük ilgi gördü.

Yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotların uğrak noktası haline gelen Saruhanlı ilçesindeki Çınaroba tepesi, ilginç bir uçuşa sahne oldu. Saruhanlı’da yaşayan iki yamaç paraşütü pilotu Vedat Kartal ve Devran Hacı yanlarında getirdikleri tavla ile atlayış yaptı. Havada masa açıp tavla oynayan paraşütçüler yaşadıkları deneyimi aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan deneyimli pilotlar büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 5 senedir Çınaroba tepesinden uçuş yaptıklarını belirten Vedat Kartal, “Normalde orası bizim sürekli uçuş yaptığımız bir bölge. Bizim buranın havası çok stabil ve güven veriyor. Bizler de deneyimlerimizden yola çıkarak böyle bir şey yapmak istedim. Daha önceden koltukla uçanlar, okey oynayanları da görmüştük. Havada ne kadar rahat olabileceğimizi göstermek adına tavla oynamak istedik. Normalde önümdeki arkadaşımın ters bağlanması lazım. Onu bana dönük olarak bağladık. Tavlamızı çantanın içerisinden elimize aldık. Havada gayet rahat bir şekilde masamızı kurup tavlamızı açtık. Havada taş veya zarların uçmasına karşılık yedeklerini almıştık. Çok şükür hiç düşen olmadı” dedi.


“Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük”
Görüntüleri izleyenlerin çok şaşırdığını anlatan Kartal, “Videoyu izleyenler bu kadarını da beklemediklerini ifade ediyorlar. Aslında o kadar büyütülecek bir şey değil. Bizce çok basit. Bundan önce havada 4 kişilik uçuşlar da gördük. Okey oynayanı da vardı. Ekipmanınız yeterli olduktan sonra her türlü bu uçuşları yapabilirsiniz. Tabi hava şartları da çok önemli. Dün sokağa çıkma yasağı vardı, biz havadaydık. Havada tavla oynamak yasak değildir diye düşündük” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da silahlı çatışma sandılar! Pencereden bakan şaştı kaldı
Sakarya'da silahlı çatışma sandılar! Pencereden bakan şaştı kaldı
İzmir'de börekçide satırla dehşeti yaşattı! Sebebini duyan inanamadı
İzmir'de börekçide satırla dehşeti yaşattı! Sebebini duyan inanamadı
Manisa'da böyle vicdansızlık görülmedi! Vatandaşlar çöpte buldu
Manisa'da böyle vicdansızlık görülmedi! Vatandaşlar çöpte buldu
'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu
'Umarım annem izlemiyordur' deyip Nur Tuğba Namlı iğrenç olayı itiraf etti! Gözyaşları sel oldu
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte magandalığa soyundu
Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burak Can trafikte magandalığa soyundu
Peker'in iddiasındaki Paramount Otel için kesilen çek kimin? Tartışmaya son noktayı koydu
Peker'in iddiasındaki Paramount Otel için kesilen çek kimin? Tartışmaya son noktayı koydu
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım
Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı! Burakcan Övüç videoyu çark edip geri sildi
Murat Övüç'ün oğlu dehşet saçtı! Burakcan Övüç videoyu çark edip geri sildi
Türkiye'ye hakaret! Arap turistler Türk lirasıyla burnunu sildi!
Türkiye'ye hakaret! Arap turistler Türk lirasıyla burnunu sildi!
İzmir'de uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler bile şaştı kaldı
İzmir'de uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler bile şaştı kaldı