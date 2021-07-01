Fahrettin Altun'dan YouTube'ye sansür tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığı konuşmanın YouTube tarafından sansürlendiğini açıklayarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığı konuşmanın YouTube tarafından sansürlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat" ifadeleriyle tepki gösterdi.