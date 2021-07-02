Sivas'ta polis 'konuşacağız' deyip arka sokağa çekmeye çalıştı! Gazetecileri tartakladılar

SİVAS’ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Sivas kent merkezinde bulunan Hayrisığırcı Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak kullanıldı. Polis olaya müdahale etti. Olayı duyan basın mensupları da olay yerine giderek görüntü almaya çalıştı. Ancak, alışılanın aksine gazetecilere, kavga eden taraflar değil, olay yerinde bulunan polisler müdahale etti.



Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan polis memurları, görüntü alınmasının suç olduğunu ileri sürüp bir iki basın mensubunu tartakladı ve görüntü almalarını engellemeye çalıştı. Görüntü almaya çalışan bir basın kameramanını, polis "konuşacağız" diyerek bir arka sokağa çekmeye çalıştı. Darp edilebileceğini düşünen kameraman olay yerinden uzaklaşmadı. Bu anlar basın mensupları tarafından anbean kaydedildi.







Validen açıklama

Yaşanan olayın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" dedi.