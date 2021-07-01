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DÜNYA

Metroda dehşet anları! Bir anda rayları atladı kimse bakamadı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki Belvedere tren istasyonunda çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

'Sarhoş' olduğu tahmin edilen bir adam, herkesin gözü önünde ve trenin gelmesine saniyeler kala kendini raylara attı. Diğer yolcular panik halde düşen kişiye koşarken başka bir yolcu kurtarmak için son bir girişimde bulundu ama neredeyse canından oluyordu. Hızla gelen yüksek hızlı trenin çarpmasından son anda kurtulan kişinin şoka girdiği görülüyor. Bir yolcunun 'Aman Tanrım kaldır onu' diye bağırdığı, rayları çevreleyen istasyon platformlarında toplu bir şokun yankılandığı duyuluyor.

İsminin verilmemesini istemeyen bir görgü tanığı, ''Adam platformdaydı ve biraz sarhoştu ve bağırdığını duydum. Bu yüzden onu sarhoş bir halde kaydetmek için telefonumu çıkarayım dedim. Arkadaşlarımla izlemek için. Ancak bir anda raylara atladı. Kafasından neler geçiyordu bilemiyorum ama ayağa kalkmaya çalıştığını fark ettim. Ben ve birkaç kişi koştuk ama tren yaklaşıyordu. Başka bir adam onu kurtarmak için elini uzattı ancak, trenin çarpma riski nedeniyle onun da kurtarılması gerekiyordu. Tren adamın üzerinden geçtikten sonra perondakilerle ''Ne göreceğimizi bilmiyorduk. Hepimiz önce kimin bakacağını tartışıyorduk. Dehşet anını kimse görmek istemiyordu. Ama ilk bakan bendim ve cenin pozisyonunda duruyordu. Hiçbir zarar görmemişti'' şeklinde konuştu. İstasyonun elektrikleri kesildikten sonra hiçbir şekilde yara almadan raylardan çıkarılan adam, tetkikler için hastaneye kaldırıldı.

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