BIST 1.371
DOLAR 8,71
EURO 10,30
ALTIN 500,11
GÜNCEL

Büşra Büyükşen'in büyük sırrı bu deniyor! Müge Anlı'da yayın sonrası ortalık karıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra Büşra Büyükşen'in sırrı ortalığı karıştırdı. Büşra'nın amcası o sırrı dile getirdi. Büşra'nın alkollü mekanlarda erkeklerle gezdiği öne sürüldü.

Metin- Necla Büşükşen cinayetini çözülemeden Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yaptı. Finalde Müge Anlı canlı yayından sonra kaydedilen görüntüleri yayınladı. Canlı yayında sessiz sakin duran Büşra Büşükşen, kameralar kapanınca bambaşka bir yüzünü ortaya çıkardı. 

Büşra'nın büyük sırrı
Büşra Büyükşen'in okuduğu dönemle ilgili söylentiler canlı yayın sonrasında konuşulan konuydu. Teyzesi Büşra'nın gece sabahlara kadar erkeklerle gezdiğine dair dedikodular olduğunu söyledi. Büşra bu iddia açılınca çıldırdı, stüdyoda bas bas bağırdı.

Büşra'nın amcası 'seni alkollü mekanlarda' gezerken görmüşler' dedi. Büşra amcasının üstüne yürüdü. Stüdyo karışınca amca, onu gören kişinin Büşra'nın dayısının oğlu olduğunu söyledi. Büşra'yı amcası bu konuda daha önce uyarmış, ağabeylerine de söylemiş. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı
Melek İpek'in evinde çekilen keşif görüntüleri ortaya çıktı
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını cevapladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını cevapladı
Van'da mide bulandıran görüntü! Fırında hamurla top gibi oynadı
Van'da mide bulandıran görüntü! Fırında hamurla top gibi oynadı
Aniden çökmüştü! Facia geliyorum demiş: Çökmeden dakikalar önce...
Aniden çökmüştü! Facia geliyorum demiş: Çökmeden dakikalar önce...
Sivas'ta polis 'konuşacağız' deyip arka sokağa çekmeye çalıştı! Gazetecileri tartakladılar
Sivas'ta polis 'konuşacağız' deyip arka sokağa çekmeye çalıştı! Gazetecileri tartakladılar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen zamların nedenini açıkladı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen zamların nedenini açıkladı!
Fahrettin Altun'dan YouTube'ye sansür tepkisi
Fahrettin Altun'dan YouTube'ye sansür tepkisi
Manisa'da 'havada yasak değildir' diye düşünüp 600 metrede bakın ne yaptılar
Manisa'da 'havada yasak değildir' diye düşünüp 600 metrede bakın ne yaptılar
Sakarya'da silahlı çatışma sandılar! Pencereden bakan şaştı kaldı
Sakarya'da silahlı çatışma sandılar! Pencereden bakan şaştı kaldı