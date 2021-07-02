Büşra Büyükşen'in büyük sırrı bu deniyor! Müge Anlı'da yayın sonrası ortalık karıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınından sonra Büşra Büyükşen'in sırrı ortalığı karıştırdı. Büşra'nın amcası o sırrı dile getirdi. Büşra'nın alkollü mekanlarda erkeklerle gezdiği öne sürüldü.

Metin- Necla Büşükşen cinayetini çözülemeden Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yaptı. Finalde Müge Anlı canlı yayından sonra kaydedilen görüntüleri yayınladı. Canlı yayında sessiz sakin duran Büşra Büşükşen, kameralar kapanınca bambaşka bir yüzünü ortaya çıkardı.

Büşra'nın büyük sırrı

Büşra Büyükşen'in okuduğu dönemle ilgili söylentiler canlı yayın sonrasında konuşulan konuydu. Teyzesi Büşra'nın gece sabahlara kadar erkeklerle gezdiğine dair dedikodular olduğunu söyledi. Büşra bu iddia açılınca çıldırdı, stüdyoda bas bas bağırdı.

Büşra'nın amcası 'seni alkollü mekanlarda' gezerken görmüşler' dedi. Büşra amcasının üstüne yürüdü. Stüdyo karışınca amca, onu gören kişinin Büşra'nın dayısının oğlu olduğunu söyledi. Büşra'yı amcası bu konuda daha önce uyarmış, ağabeylerine de söylemiş.