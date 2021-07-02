Müge Anlı ATV stüdyosunda Büşra Büyükşen'e canlandırma yaptırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV'de sezon finali yaptı. Herkesin merakla katil kim diye beklediği Necla Metin Büyükşen cinayetinde beklenen itiraf yine gelmedi. Büşra Büyükşen için Müge Anlı canlı yayında canlandırma yaptırdı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli, olayın tanığı olan kızlarının iddiasına göre susturucu takılmış biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tanığıydı.

Müge Anlı canlandırma yaptı

3 yıl sonra Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetini yeniden gündemine alan Müge Anlı, olayın tanığı olan Büşra Büyükşen'i sonuna kadar zorladı. Doktor Osman Büyükşen'in Türkiye'nin yüreğini sızlatan isyanına rağmen suskun kalan Büşra Büyükşen, Müge Anlı'yı da sabır testine soktu. Müge Anlı en son çare olarak stüdyoda canlandırma yaptı. Büşra yarı aralıktan camdan, sinekliği çıkarıp kaçtığını söylemişti.

Stüdyoya bir cam ve yatak getirten Müge Anlı o anı canlandırmasını istedi. Büşra katilin kendisini camdan çıkmak isterken yakaladığını, tutup yatağa fırlattığını, orada da başının sağ tarafına dipçikle vurduğunu söylemişti. Stüdyoda o anın canlandırması yapıldı. Ancak canlandırmada Büşra söylediği gibi konuma giremedi.