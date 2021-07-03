Ermiş hoca skeciyle Güldür Güldür olay yarattı: Ülkenin içine cin kaçmış…

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show sezon finalindeki 'Ermiş Hoca' skeciyle olay oldu.

Türkiye’nin en çok takip edilen sahne ve tiyatro programı Güldür Güldür’ün sezon finalinde dikkat çeken bir skeç ekranlara geldi. Skeçte, şifa için kendisine gelen insanları pandemi döneminde bilime yönlendiren ‘hocayı’ ziyaret edenlerin başına gelenler aktarıldı. Sahnenin sonunda ise polis baskınına uğrayan ‘hocanın’ aslında bilim insanı olduğu ortaya çıkıyor ve elleri kelepçelenirken bu ülkeye ne oluyor sorusuna “cin kaçmış” ifadeleriyle karşılık veriyor.





Yeni Akit hedef almıştı Akit'in haberinde "Tepki çeken skeçlerin ardından haftada iki gün yayın yapmaya başlayan Güldür Güldür için flaş bir karar alındı. Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür, ekranlara vedaya hazırlanıyor. Program için Ekim ayına kadar ara verilmesi kararı alındı. Cuma günü sezon finali yapacak olan programın yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği tam olarak bilinmezken söz konusu kararın Eylül ayı başında alınması bekleniyor. Yani program yeni sezonda ekrana gelmeyebilir" denilmişti.