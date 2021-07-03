Tosuncuk'tan ilk görüntüler! Polis böyle teslim aldı

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. Aydın'ın ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

Brezilya'da teslim olan ve bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, uçaktan indiğinde gözaltına alınıp Anadolu Başsavcılığına götürülerek sorgulanacak.

Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü