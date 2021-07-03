Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın uçaktan çıkış yaptığı anlar
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Aydın'ın uçaktan çıkış anı kameralara yansıdı.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı getirildi.
Burada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.