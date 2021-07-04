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DÜNYA

Her yerde aranıyor! New York’ta sokak ortasında tecavüz girişimi

İhlas Haber Ajansı

ABD’nin New York kentinde bir şahıs, 35 yaşındaki bir kadına sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

ABD'de korkunç bir olay daha kayda geçti. New York kentindeki Brooklyn bölgesinde geçtiğimiz cuma günü yerel saatle 08.00 sıralarında bir şahıs, sokak ortasında bir kadına tecavüz girişiminde bulundu. New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak, zanlıyı yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Görüntülerde genç kadını bir süre takip eden saldırganın, daha sonra kadına arkadan saldırarak yere düşürdüğü görülürken, kimliği gizli tutulan kadın, zanlının elinden kendi çabaları ile kurtuldu. Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

New York polisinin yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki kadına saldıran kimliği belirsiz zanlının arandığı ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi. Mağdur kadının ise tıbbi müdahaleyi reddetmesine rağmen olay nedeniyle sarsıldığı ifade edildi.


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