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Böyle baba olmaz olsun! 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak cezalandırdı

 İSTANBUL'da 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtarak hem çocuğu hem de trafiği tehlikeye atan baba M.Ö. gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö'nün ifadesinde oğlunun yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Pes dedirten görüntü İstanbul'da kaydedildi. Bir baba yaramazlık yaptığı için 3 yaşındaki oğlunu araçtan sarkıttı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Sürücünün 3 yaşındaki çocuğu araçtan sarkıttığı anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen  ekipler, araç plaka bilgileri üzerinden araç sürücüsünün M.Ö. olduğunu tespit etti. Aynı gün gözaltına alınan şüpheli M.Ö., görüntüdeki çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığı ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli  M.Ö.  tutuklandı. 

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