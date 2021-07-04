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Yenikapı-Kirazlı metrosunda gergin anlar! Maskesini çıkarınca ortam gerildi

Metroda vatandaşlarla maske takmayan bir genç arasında tartışma yaşandı. Genç maskesini nefes almak için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda yaşandı. Maske takmayan gence bir grup vatandaş uyarıda bulundu. Genç, maskesini sürekli taktığını, sadece bir anlık nefes almak için çıkardığını söyledi.

Grup ve genç arasındaki tartışma devam etti ve ortam bir anda gerildi.
Gruptakiler uyarılarına devam edince genç "Kes ulan" diye karşılık vererek üzerlerine yürüdü.

Başka vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Gencin, zaman zaman maskesini çıkarmaya devam ettiği görüldü.

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