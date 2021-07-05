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MEDYA

O sözü duyunca Mustafa Sarıgül Beyaz TV muhabiriyle kapıştı: Sizin sağlığınız yerinde mi?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, röportaj sırasında Beyaz TV muhabiriyle kapıştı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Beyaz TV muhabiri ile yaptığı röportaj sosyal medyada gündem oldu. Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde Sarıgül, boş olan yolu gösterip, "Bu yolun boş olması beni üzüyor.  Buradan insanlar gidemiyor. İnsanlarda para yok, para bulamıyor" diyerek isyan ettiği sırada muhabirin  "Yol boş olabilir işi yoktur ya da diğer yoldan gider" demesi üzerine Sarıgül sert çıkıştı.

Beyaz TV muhabirine Sarıgül "Beyefendi herhalde sizin tuzunuz kuru. Sizin sağlığınız yerinde mi? Buradan insanlar geçemiyor, para veremiyor. Bu kadar pahalı. Buradan Adana'ya gidene kadar dünya kadar para ödemesi lazım." sözleriyle tepki gösterdi.

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