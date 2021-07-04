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Kampta közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır damağınıza layık!

Hem pratik hem lezzetli közlenmiş patlıcan salatasını sofralarınıza taşımaya ne dersiniz? İşte tarifi...

Yaz sofralarının tam ortasında mutlaka yerini alır bu salata. Patlıcanların, biberlerin tam da zamanıyken lezzeti bambaşka olur. Mangal yakılan zamanlarda közde patlıcanlar pişirilip yapıldığında lezzeti iki katına çıkar. İşte Sosuna ekmek banmalık, lezzeti hafif ve doyurucu közlenmiş patlıcan salatası karşınızda!

Malzemeler;

8 adet soğan, 8 adet patlıcan, 4 adet kapya biber, 8 adet yeşil biber, 1 tutam maydanoz, 5-6 adet sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber 1 adet limon, Yeterince tuz.

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