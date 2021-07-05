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İstanbul'da metrobüste şaşırtan maske tartışması! Pes edip inmek zorunda kaldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da seyir halinde olan bir metrobüste maske tartışması çıktı. Maskesi çenesinde olan bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan yolcu ile tartışma anı kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’tan Avcılar yönüne giden bir otobüste yaşandı. İddialara göre, maskesi çenesinde metrobüse binen bir vatandaş, maskesini burnu açık biçimde takan başka bir vatandaşın tepkisine uğradı. Bir süre ikili arasında devam eden maske tartışması, burnu açık şekilde maske takan diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Adam daha fazla dayanamayarak metrobüsten indi. Tartışma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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