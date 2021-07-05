Barcelona'nın yıldızları Griezmann ve Dembele'den ırkçılık skandalı

Barcelona'nın yıldızları Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019 yılında kaldıkları bir oteldeki Asyalı görevlilerle alay ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Dembele'nin Griezmann'a, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" ifadesini kullandığı videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Barcelona'nın Fransız futbolcuları Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019 yılında kaldıkları otel odasında Asyalı çalışanlarla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Dembele'nin çektiği videoda kaldıkları odadaki televizyona futbol oyunu kurmaya çalışan Asyalı otel çalışanları ile önce alay ettiği daha sonra da çalışanlara yönelik ırkçı sözler kullandığı görülüyor. Videoda Dembele'nin Griezmann'a, "Bütün bu çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" dediği duyuluyor. Dembele, daha sonra kamerayı Asyalı otel görevlilerinin yüzlerine yakınlaştırıp dilleriyle de alay ediyor. "Bu nasıl bir geri kalmış dildir?" diyen Dembele, "Ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?" ifadelerini kullanıyor. Otel görevlilerinin ise Fransızca konuşmalarını anlamadığı görülüyor.