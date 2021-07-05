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Antalya'da kedi sevdası küçük çocuğu hastanelik etti! Yola savruldu

ANTALYA'da annesiyle birlikte kaldırımda yürürken bir anda annesinin elinden yola fırlayan kız çocuğuna araç çarptı

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki Nehir Yeşilyaprak isimli kız çocuğu, bir anda annesinin elinden yola fırlayınca Mehmet Akif Biber’in kullandığı 07 MFB 02 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan küçük kızın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Nehir Yeşilyaprak, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, bir kedinin sürekli yoldan karşıya geçip geldiğini, küçük çocuğun kediyi görünce kediye doğru koşmaya başladığını, yola çıkınca kazanın meydana geldiğini dile getirdiler.

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