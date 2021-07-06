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Bahçeli'den Soylu'ya tam destek: Kim demiş Sayın Soylu yalnız ve kimsesiz diye?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bugüne kadarki en sağlam desteğini açık açık dile getirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bugüne kadarki en sağlam desteğini açık açık dile getirdi.

Soylu'nun terörle mücadelede adını altın harflerle yazdırdığını belirten Bahçeli, "Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye?" sordu. Hakkında ne söylenirse söylensin bunlara aldırış etmeyeceğini dile getiren Bahçeli, "Ön şartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede adını altın harflarla yazdırdı

- Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi ve asla kabul etmediğimizi not olarak düşmek istiyorum.

- Kim demiş Sayın Soylu yalnız, kimsesiz diye. Türkiye'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, bölücü terör örgütüyle mücadele eden devlet adamıdır.

- Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim denilenlere aldırış etmemiz mümkün değildir. Terörle mücadeleyi dağda, taşta yürüten devletimizi ön şartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz.

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