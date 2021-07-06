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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i gebelik testiyle korkuttu! 'Şaka mı bu'

Ünlü oyuncu Eser Yenenler'e, eşi Berfu Yenenler öyle bir şaka yaptı ki... Berfu Yenenler pozitif hamilelik testi ile az kalsın Eser Yenenler'in kalbine indiriyordu.

Mutlu evliliklerini komik hallerini Instagram'dan sık sık paylaşan ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den Instagram'ı kahkahalara boğan bir video daha... Dijital içerik üreticisi Berfu Yenenler çektiği Instagram reels videosu ile eşi Eser Yenenler'in neredeyse yüreğine indirecekti. Pozitif hamilelik testi gösteren Berfu Yenenler, üçüncü çocuklarına hamile olduğunu söylediği eşi Eser Yenenler'in adeta üçüncü çocuğa hazır olup olmadığını 'test etti.'

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