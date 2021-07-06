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Kampta yumurta salatası nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Her şeyin yanına çok yakışacak bir tarif ile karşınızdayız yumurta salatası! İşte sizler için tarifi!

Kahvaltı sofralarının olmazsa olması yumurta ile nefis bir salata yaptık, tadına doyamadık! Genellikle sahanda, omlet, menemen gibi lezzetli tariflerle kahvaltı sofralarımıza konuk olan yumurta, bu sefer salata olarak karşınızda. Bu tarif her şeyin yanına çok yakışacak. Bu yüzden kaçırmayın deriz! İşte sizler için yumurta salatası tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

8-10 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, 5-6 adet soğan, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı zeytin yağ, Yeterince tuz,

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