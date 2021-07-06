Adıyaman'da sokakta kan donduran görüntü! Kuzenini defalarca bıçaklayıp öldürdü

ADIYAMAN'da Orhan Cankara (36), husumetli olduğu kuzeni Hasan Cankara'yı (67) bıçaklayıp öldürdü. Korkunç olayın görüntüsüne ulaşıldı.

Olay, pazar günü Besni'ye bağlı Çakırhüyük beldesinde meydana geldi. Orhan Cankara, yolda yürürken gördüğü husumetli olduğu amcasının oğlu Hasan Cankara'yı defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredekiler Orhan Cankara’ya müdahale ederek uzaklaştırdı. Yaralanan Hasan Cankara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Orhan Cankara jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Aramızda husumet vardı. Pazar günü psikolojim iyi değildi. Bir anda onu yolda gördüm ve bıçakladım. Her şey bir anda oldu" diyen Orhan Cankara, dün çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Bu arada olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Orhan Cankara’nın yanına gittiği Hasan Cankara’yı cebinden çıkardığı bıçakla defalarca bıçakladığı, çevredekilerin müdahale ettiği görüldü.