Kocaeli'de nişan pastası devrilince gelin adayı gözyaşlarını tutamadı

KOCAELİ'nde nişan pastası masaya konulduğu sırada devrilince gelin adayı genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Görünmez kaza saniye saniye görüntülendi.

Emrullah Parlak ve Gizem Demir çiftinin nişan töreninde herkesi şaşırtan bir kaza yaşandı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra masaya konulmaya çalışılan pasta devrildi.

Cep telefonu ile saniye saniye kaydedilen görüntülere, gelinin masayı tutmaya çalışması da yansıdı. Olayın ardından çift ve davetliler büyük bir şok yaşadı.

En mutlu gününde pasta kesemeyen Gizem Demir de gözyaşlarına hakim olamadı. Konuklar ise "Boş ver olan pastaya olsun, size bir şey olmasın" diyerek genç kadını teskin ettiler.