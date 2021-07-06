Tokat'ta yamaç paraşütü sırasında talihsiz kaza: Pilotun kolu kırıldı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasında kalkış yaparken düşen pilot Oğuzkan Sadeer'in sol kolu kırıldı. Kazayı görüntüleyen basın mensupları ile yarışma görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Turhal'a bağlı Şenyurt beldesinde 1200 metre yükseklikteki Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 6. Xc Open Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması'nda 10 ülkeden 80 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı.

Bu sırada pilotlardan Oğuzkan Sadeer kalkış yapmak istediği sırada düştü. İlk müdahaleyi yarışma alanındaki sağlık ekiplerinin yaptığı Sadeer ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sadeer'in sol kol dirseğinin kırıldığı tespit edildi.

Bu sırada kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ile görevliler arasında tartışma çıktı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.