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Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten sansür itirafı

Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin Muharrem İnce ve Meral Akşener'i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ederek 'Memleket Hareketi' adı altında Memleket Partisini kuran eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "CHP beni sırtımdan vurdu" deyip 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin kendisinin seçilmemesi için her şeyi yaptığını söylemişti.

Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten de yıllar sonra gelen itiraf da İnce'nin bu açıklamalarını doğruladı.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sevinç, o dönem CHP Genel Merkezi'nden İnce'ye sansür yapılması talimatı aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce; il il geziyor, günde 3 miting yapıyor, biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. CHP Genel Merkezi'nden bana telefon açılıyor: 'Niye bu kadar yayınlanıyor? Niye bu kadar yer veriliyor?' Adam daha kampanya yaparken çelme takılıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı. Başımıza bela mı edeceksin? Birkaç kez bu baskılarla ilgili Deniz Baykal'a gittim. Bana, 'Doğrusunu yapıyorsun aynen devam et' dedi. Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için de arandım. Neden? Oylar İYİ Parti'ye kayıyormuş."

AK Partili Hamza Dağ: "Nereden tutarsanız elinizde kalıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "CHP, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını ve ittifak yaptıkları parti liderini kendi fonladıkları kanalda sansürlemeye çalışmış. Birbirine tahammülü olmayan aktörlerden oluşan bir siyasi ittifak ve kirli medya ilişkileri... Nereden tutarsanız elinizde kalıyor" dedi.

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