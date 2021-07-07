BIST 1.387
DOLAR 8,72
EURO 10,31
ALTIN 506,42
YEREL

Niğde'de çöpte Türk bayrağı bulan Suriyeli çocukların saygısı takdir topladı

Demirören Haber Ajansı

NİĞDE’de, çöpe atılan Türk bayraklarını bulan Suriyeli çocukların hassasiyeti takdir topladı. Sopalı küçük bayrakları kendileri alan çocuklar, büyük olan Türk bayrağını ise merdiven korkuluklarına astı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkisinde, çöpten kağıt toplayan 10-12 yaşlarındaki Suriyeli 2 çocuk, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayraklarını görünce tek tek toplamaya başladı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çocuklardan biri, daha büyük olan bayrağı çöpün yanındaki merdivenin demir korkuluğuna astı. Diğer bayrakları da yanlarına alan çocuklar, bölgeden ayrıldı.

Bayrakların çöpe atılmasına tepki gösterenler, Suriyeli çocukların Türk bayrağına olan saygısını takdir etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz
Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
EURO 2020 maçında şaşırtan gaf! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı
EURO 2020 maçında şaşırtan gaf! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskının görüntüsü
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskının görüntüsü
MasterChef'te çiğ köfte yapan yarışmacının yürek burkan hikayesi
MasterChef'te çiğ köfte yapan yarışmacının yürek burkan hikayesi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak?
Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! 17 yaşındaki genç, önce yaya sonra dükkana çarptı
Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! 17 yaşındaki genç, önce yaya sonra dükkana çarptı
Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı
Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten sansür itirafı
Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten sansür itirafı