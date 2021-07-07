Niğde'de çöpte Türk bayrağı bulan Suriyeli çocukların saygısı takdir topladı

NİĞDE’de, çöpe atılan Türk bayraklarını bulan Suriyeli çocukların hassasiyeti takdir topladı. Sopalı küçük bayrakları kendileri alan çocuklar, büyük olan Türk bayrağını ise merdiven korkuluklarına astı.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde mevkisinde, çöpten kağıt toplayan 10-12 yaşlarındaki Suriyeli 2 çocuk, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayraklarını görünce tek tek toplamaya başladı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çocuklardan biri, daha büyük olan bayrağı çöpün yanındaki merdivenin demir korkuluğuna astı. Diğer bayrakları da yanlarına alan çocuklar, bölgeden ayrıldı.

Bayrakların çöpe atılmasına tepki gösterenler, Suriyeli çocukların Türk bayrağına olan saygısını takdir etti.