EURO 2020 maçında şaşırtan gaf! TRT spikerinin bir anda ağzından böyle çıktı

EURO 2020 Yarı Final maçında İtalya ve İspanya karşı karşıya gelirken, maçı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik yaptığı hatayla sosyal medyanın diline düştü.

EURO 2020 Yarı Final maçında İtalya ve İspanya kozlarını paylaşırken gecenin en çok konuşulan ismi TRT spikeri Levent Özçelik oldu.

İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken maçı anlatan deneyimli spiker Levent Özçelik’in Cheisea’ya ‘Inzaghi’ demesi kafaları karıştırdı. Gol sırasında defalarca ‘Inzaghi’ diyen Özçelik, kısa süre sonra hatasını fark ederek golü Chiea’nın attığını söyledi.



İtalya’nın eski efsane futbolcusu Filippo Inzaghi ile Chiesa’yı karıştıran Özçelik, yayın sırasında “Chiesa’nın golü attığı anda ağzımdan Inzaghi çıktı. Yıllarca anlattığımız bir futbolcu Inzaghi. Oradan bir çağrışım. Kusura bakmayınız lütfen” ifadelerini kullandı. Ancak Özçelik bu gafının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Yapılan eleştirilere tepki gösteren TRT muhabiri Barış Yurduseven'in "Şurada mesleğin efsanesi ve karakteri Levent Özçelik ile ilgili yazılanları gördükçe ; Fikrim: “bu ülke fazla özgür…“ mesajı sosyal medyada tepki çekti.