Güldür Güldür Show'a espri konusu oldu! İsmail Saymaz'dan o sözlere tepki geldi

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un sezon finali bölümündeki İsmail Saymaz esprisi olay oldu.

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru soramadığı için eleştirilen gazeteci İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show’un sezon finalinde espri konusu oldu. Söz konusu skeçte psikolog adayı Feridun, Konya’dan kendilerini ziyarete gelen ‘Mesut enişte’nin köy dedikodularını bölüp bir türlü konuşamadı. Feridun’un, neden soru sormadığını soran evin sahibine cevabı ise “Soru hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle” oldu. Skeçte Saymaz’ın programdaki oturuşu, mimikleri ve el hareketleri de karikatürize edildi.



Sosyal medya hesabından o anları paylaşan İsmail Saymaz "O kadar değildi ama, neyse…" ifadelerini kullandı. Saymaz'ın paylaşımına takipçileri "Birebir aynı", "İzahı olmayanın mizahı olur", "İsmail Saymaz gibi kalmak literatüre girdi. Hayırlı olsun", "İnsanın kendinle barışık olması, ne güzel bir şey" yorumlarını yaptı.