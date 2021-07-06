BIST 1.396
DOLAR 8,65
EURO 10,26
ALTIN 503,98
MEDYA

Güldür Güldür Show'a espri konusu oldu! İsmail Saymaz'dan o sözlere tepki geldi

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un sezon finali bölümündeki İsmail Saymaz esprisi olay oldu.

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru soramadığı için eleştirilen gazeteci İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show’un sezon finalinde espri konusu oldu. Söz konusu skeçte psikolog adayı Feridun, Konya’dan kendilerini ziyarete gelen ‘Mesut enişte’nin köy dedikodularını bölüp bir türlü konuşamadı. Feridun’un, neden soru sormadığını soran evin sahibine cevabı ise “Soru hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle” oldu. Skeçte Saymaz’ın programdaki oturuşu, mimikleri ve el hareketleri de karikatürize edildi.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan İsmail Saymaz "O kadar değildi ama, neyse…" ifadelerini kullandı. Saymaz'ın paylaşımına takipçileri "Birebir aynı", "İzahı olmayanın mizahı olur", "İsmail Saymaz gibi kalmak literatüre girdi. Hayırlı olsun", "İnsanın kendinle barışık olması, ne güzel bir şey" yorumlarını yaptı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Sürekli dudaklarını siliyor'! Bursa'da iğrenç olay: Sapığı kanlar içinde bıraktılar
'Sürekli dudaklarını siliyor'! Bursa'da iğrenç olay: Sapığı kanlar içinde bıraktılar
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Sosyal medya İzmir'deki bu videoyu konuşuyor! Dakikalarca süren güldüren pazarlık
Sosyal medya İzmir'deki bu videoyu konuşuyor! Dakikalarca süren güldüren pazarlık
Adıyaman'da otomobil yayaların arasına daldı! Çocuklu çift metrelerce savruldu: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil yayaların arasına daldı! Çocuklu çift metrelerce savruldu: 4 yaralı
Suçüstü yakalandı meydan dayağı atıldı! İstanbul'da 'beni polise teslim edin' diye yalvardı
Suçüstü yakalandı meydan dayağı atıldı! İstanbul'da 'beni polise teslim edin' diye yalvardı
'Covid-19 Türkleri etkilemez' demişti! Oytun Erbaş yeniden ortaya çıktı: Ben Türkiye'nin...
'Covid-19 Türkleri etkilemez' demişti! Oytun Erbaş yeniden ortaya çıktı: Ben Türkiye'nin...
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i gebelik testiyle korkuttu! 'Şaka mı bu'
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'i gebelik testiyle korkuttu! 'Şaka mı bu'
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya tam destek! Kim demiş Soylu yalnız, kimsesiz diye
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya tam destek! Kim demiş Soylu yalnız, kimsesiz diye
Bir neslin kabusunu bilemeyen Milyoner yarışmacısının tepkisi olay oldu!
Bir neslin kabusunu bilemeyen Milyoner yarışmacısının tepkisi olay oldu!
Bahçeli'den Soylu'ya tam destek: Kim demiş Sayın Soylu yalnız ve kimsesiz diye?
Bahçeli'den Soylu'ya tam destek: Kim demiş Sayın Soylu yalnız ve kimsesiz diye?