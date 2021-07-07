BIST 1.390
DOLAR 8,68
EURO 10,26
ALTIN 504,32
EĞİTİM

Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz

"Telafide Ben de Varım"a 'Düşünce Tarihi' dersi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dersin sonunda bağlamasını eline alıp öğrencileriyle türkü söyleyen Hoca kolay bulunmaz." diyerek herkesi TRT EBA'ya davet etti.

TRT EBA ekranlarında yayınlanacak “Telafide Ben de Varım” programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk bölümü cuma günü yayınlanacak programının tanıtımına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

#telafidebendevarım çağrımıza “Düşünce Tarihi” dersi ile ses veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. @ikalin1
Hoca’mıza gönülden teşekkürler... Dersin sonunda bağlamasını eline alıp öğrencileriyle türkü söyleyen Hoca kolay bulunmaz. :) Bu Cuma saat 21.00’de hep birlikte izleyelim.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
Aydın'da feci kaza! Yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 2 ölü ve yaralılar var
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kamerada
Ataşehir'de yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kamerada
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskının görüntüsü
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskının görüntüsü
Güldür Güldür Show'a espri konusu oldu! İsmail Saymaz'dan o sözlere tepki geldi
Güldür Güldür Show'a espri konusu oldu! İsmail Saymaz'dan o sözlere tepki geldi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak?
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu olacak?
Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! 17 yaşındaki genç, önce yaya sonra dükkana çarptı
Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti! 17 yaşındaki genç, önce yaya sonra dükkana çarptı
Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı
Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten sansür itirafı
Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten sansür itirafı
Tokat'ta yamaç paraşütü sırasında talihsiz kaza: Pilotun kolu kırıldı
Tokat'ta yamaç paraşütü sırasında talihsiz kaza: Pilotun kolu kırıldı