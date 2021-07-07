Ziya Selçuk'tan 'Telafide Ben de Varım' paylaşımı: Öğrencileriyle türkü söyleyen hoca kolay bulunmaz

"Telafide Ben de Varım"a 'Düşünce Tarihi' dersi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dersin sonunda bağlamasını eline alıp öğrencileriyle türkü söyleyen Hoca kolay bulunmaz." diyerek herkesi TRT EBA'ya davet etti.

TRT EBA ekranlarında yayınlanacak “Telafide Ben de Varım” programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk bölümü cuma günü yayınlanacak programının tanıtımına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

#telafidebendevarım çağrımıza “Düşünce Tarihi” dersi ile ses veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn. @ikalin1

Hoca’mıza gönülden teşekkürler... Dersin sonunda bağlamasını eline alıp öğrencileriyle türkü söyleyen Hoca kolay bulunmaz. :) Bu Cuma saat 21.00’de hep birlikte izleyelim.